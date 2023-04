Terzo settore: Como, domenica 23 aprile la giornata “Il mio posto nel mondo. Un’ouverture di partecipazione”

Il Teatro sociale di Como continua a impegnarsi nella sostenibilità, che, oltre ad essere ambientale ed economica, è anche sociale. Proprio per questo ospiterà una giornata dedicata al Terzo settore, domenica 23 aprile, dal titolo “Il mio posto nel mondo. Un’ouverture di partecipazione”, ad ingresso libero.

Il Teatro si è messo a disposizione, creando una serie di incontri e di giornate di lavoro e di coprogettazione insieme a diverse associazioni del Terzo settore, grazie all’aiuto e al coordinamento di Csv Insubria – Centro di servizio per il volontariato dell’Insubria.

“Da questi tavoli di lavoro è nata questa giornata che vuole essere una prima edizione di partenza per un’apertura al settore del volontariato e di tutte le associazioni che abbiano a cuore l’interesse della comunità – spiega una nota, rilanciata dal Servizio alla pastorale dei migranti e degli itineranti della diocesi di Como -. Il Teatro dociale ha pensato ad una giornata in cui ognuno di noi possa trovare il proprio posto e al tempo stesso possa collaborare e intervenire per creare tutti insieme qualcosa di speciale. Un’ouverture di partecipazione vuole ricordare la musica e l’arte, essendo in teatro, insieme ad un interesse collettivo di inclusione e integrazione”.

Si inizierà alle 13.45, con un’apertura in musica in Piazza Verdi, per proseguire fino alle 19.30.

Il pubblico potrà assistere a diversi interventi artistici e musicali, messi in scena proprio dalle stesse associazioni aderenti. Dai piccoli spettacoli di teatro di “Mumble Teatro” e “Amicinsieme”, con protagonisti ragazzi con sindrome di down, a “Oltre il giardino” e “Trebisonda” che interverranno con letture sulla disabilità psichica, passando per musica e balli delle comunità straniere ospitate a Como, dal Salvador all’Africa.

E poi ancora letture tratte da diverse religioni, grazie a Interfedi, ricordi dedicati a don Roberto Malgesini, con “Vicini di strada”. I ragazzi di “Diversamente Genitori”, invece, esporranno fotografie realizzate durante dei loro laboratori, mentre quelli di “DownVerso” diventeranno maschere per un giorno, accompagnando gli spettatori a conoscere i luoghi del Teatro.

Ai bambini verranno dedicate delle letture “A voce alta”, inclusive non convenzionali, con storie divertenti e nuovi linguaggi accessibili a tutti. Verranno presentati libri in Caa, Silent book, albi illustrati e libri tattili.

Per tutto il pomeriggio saranno a disposizione info point delle associazioni che potranno presentarsi al pubblico e dare tutte le informazioni, nonché un mercatino con oggetti realizzati da “Coulture Migrante Open” e i mosaici di “Cooperativa Azalea”.