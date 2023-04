Giornata del Libro: i titoli della Comunità di Sant’Egidio in arrivo in libreria. Domani, presentazione a Roma de “La Grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura” di Mario Marazziti

Celebrare la Giornata mondiale del Libro – una celebrazione annuale dell’Unesco che cade il 23 aprile – significa invitare alla lettura, che come diceva Umberto Eco, è la possibilità di vivere molto oltre la propria vita, è “un’immortalità all’indietro”. Con questa premessa, la Comunità di Sant’Egidio presenta in una nota diversi i titoli che in queste settimane arrivano nelle librerie, attirando l’attenzione su temi diversi: dalla questione migratoria alle meditazioni sui Salmi, dal problema della dispersione scolastica in Italia alla cultura dell’accoglienza. La questione migratoria e la cultura dell’accoglienza sono al centro dei volumi “Corridoi Umanitari, una risposta a una crisi planetaria” di Roberto Morozzo della Rocca, “La Grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura” di Mario Marazziti, e il recentissimo “Accogliere”, un dialogo tra Lucio Caracciolo e Andrea Riccardi. Sant’Egidio segnala anche che domani, sabato 22 aprile alle 17.30 il volume di Marazziti viene presentato a Roma da Marco Impagliazzo, Paolo Gentiloni, Donatella Di Cesare e Paola Caridi. L’incontro è trasmesso in Live streaming. “W la scuola”, è un volume scritto a più mani, che rende conto del programma di Sant’Egidio per contrastare la dispersione scolastica. Infine “Le ascensioni del cuore” riporta le meditazioni sui Salmi del vescovo ortodosso Paul Yazigi, rapito in Siria 10 anni fa. Di lui si è persa ogni traccia, ma la sua voce e la sua spiritualità risuonano ancora oggi nelle pagine di questo libro.