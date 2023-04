Fine Ramadan: messaggio di mons. Tisi (Trento) alle comunità islamiche e visita ai Centri islamici di Gardolo e Pergine

Fine del Ramadan (Foto arcidiocesi di Trento)

A conclusione del mese di Ramadan, il periodo più importante dell’anno per la fede islamica, l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi rivolge un messaggio alle Comunità Islamiche presenti sul territorio trentino. “L’umanità – scrive – ha un grande bisogno di gente di fede: uomini e donne che sappiano guardare alla storia con un occhio di vera giustizia, si impegnino a costruire una pace autentica, spendano tutte le energie possibili perché il mondo sia custodito e ogni creatura sia rispettata e valorizzata”. “Con umiltà, ma anche con caparbietà, continuo a sognare – aggiunge l’arcivescovo – un mondo in cui i credenti si prendano per mano e collaborino convintamente a portare raggi di luce lì dove vivono e lavorano. Per questo sono contento di arrivare a Voi con questo mio saluto tanto semplice quanto sincero, per chiederVi la possibilità di mettere insieme le nostre forze, le nostre idee, la nostra buona volontà nel porre segni di vita nuova anche nel nostro territorio trentino”. “Carissime, carissimi, voglia il Signore sostenere sempre i nostri passi di dialogo e di collaborazione”, prosegue mons. Tisi. “Solo così potremo dare al mondo di oggi una testimonianza credibile di fede. Buona conclusione di Ramadan, buona continuazione di cammino e grazie per la Vostra testimonianza!”. In occasione della fine del mese di Ramadan, l’arcivescovo Lauro ha fatto visita nei giorni scorsi al Centro culturale islamico di Gardolo e nella serata di ieri (giovedì 20 aprile) alla sede della Comunità islamica di Pergine. Don Lauro era accompagnato da don Cristiano Bettega, delegato dell’Area Testimonianza e Impegno sociale. A Gardolo è stato salutato dal responsabile del Centro Aboulkheir Breigheche, a Pergine dal presidente della Comunità Altin Braka.