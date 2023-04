Diocesi: Matera-Irsina, domani mons. Caiazzo ordina sacerdoti Stefano Casamassima e Antonello Petrocelli

(Foto: diocesi di Matera-Irsina)

Domani, sabato 22 aprile, nella cattedrale di Matera due giovani diaconi poco più che trentenni, Stefano Casamassima e Antonello Petrocelli, riceveranno l’ordinazione presbiterale.

Sarà mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, a presiedere alle 18.30 la celebrazione durante la quale conferirà loro, mediante l’imposizione delle mani e l’unzione sacramentale, il dono del sacerdozio.

Il cammino di preparazione di Stefano e Antonello è durato circa sette anni, con gli studi nel Seminario regionale di Basilicata e poi con il servizio in qualità di diaconi in due parrocchie della città dei Sassi.

In festa le comunità di San Giovanni Battista e di San Paolo apostolo di Matera dove i novelli sacerdoti presiederanno la loro prima messa domenica 23 aprile.

La diretta della celebrazione dell’ordinazione sacerdotale dalla cattedrale di Matera sarà diffusa attraverso i canali social (Facebook e YouTube) di Logos – le ragioni della verità, il web magazine della diocesi di Matera-Irsina.