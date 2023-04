Salute: Croce Rossa, il 22 aprile visite gratuite in piazza a Roma

In occasione della Giornata sulle manovre di disostruzione in età pediatrica, la Croce Rossa di Roma ha organizzato una giornata speciale in piazza Santa Maria Liberatrice per sabato 22 aprile dalle 9 alle 18.

Decine di Volontari daranno vita a prove pratiche di disostruzione delle vie aeree e al massaggio cardiaco collettivo. Ma la giornata prevede anche visite cardiologiche e diabetologiche gratuite, informazioni sulla donazione del sangue, attività del gruppo cinofili, attività per i più piccoli e tanto altro. “L’evento denominato Cri in piazza vuole essere un momento di incontro e di scambio tra il volontariato e i romani per una giornata all’insegna della salute, della prevenzione, del soccorso e del volontariato – sottolinea la Cri di Roma -. Un appuntamento che vogliamo dedicare in particolare ai più piccoli, invitando le famiglie a raggiungerci per una giornata che sarà anche una festa di piazza con tante attività dedicate ai bambini”.