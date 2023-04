Romania: riconsacrata la cattedrale di Timișoara, restaurata. Investiti 4,5 milioni euro. Mons. Pál, “che sia luogo di pace; promotrice dell’unità”

Dopo quattro anni di ampi lavori interni ed esterni di restauro, conservazione e riabilitazione, la cattedrale romano-cattolica di Timișoara, nell’ovest della Romania, sarà riconsacrata sabato, 22 aprile. La celebrazione sarà presieduta da mons. Miguel Maury Buendía, finora nunzio apostolico in Romania e recentemente destinato da Papa Francesco alla nunziatura del Regno Unito. In occasione sarà, inoltre, consacrato un nuovo altare “versus populum” e benedetto un nuovo ambone. Per l’evento, la chiesa locale si è preparata con una novena di adorazione eucaristica nel duomo, tra 13-21 aprile. La cattedrale è uno dei monumenti di architettura storici della Romania, protetto per legge, risale al XVIII secolo ed è dedicata a san Giorgio. Costruita in stile barocco, ha 9 altari, decorati in stile barocco e rococo. Il restauro è costato 4,5 milioni di euro, di cui 3,6 milioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 647 mila euro dallo stato romeno. “La cattedrale vuole servire tutti gli abitanti e i visitatori di Timișoara. Desideriamo che sia un luogo di pace, dove la gente possa incontrare Dio, e che questo incontro porti alla concordia tra popoli, etnie e confessioni, che è una caratteristica particolare della cultura di Timișoara. Vogliamo che sia una promotrice dell’unità nella regione”, ha dichiarato il vescovo di Timișoara, mons. Iosif-Csaba Pál, nella conferenza stampa del 20 aprile. Domenica, 23 aprile, sarà celebrata la festa patronale del duomo, con messa presieduta dal vescovo Pál.