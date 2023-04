Papa in Ungheria: Bruni, il programma aggiornato

Sei discorsi, tutti pronunciati in italiano. Sono i “numeri” del 41° viaggio apostolico del Papa, che sarà a Budapest dal 28 al 30 aprile e di cui il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha diffuso il programma aggiornato. La partenza dell’aereo papale dall’aeroporto di Fiumicino è prevista il 28 aprile alle 8.30. Il Santo Padre atterrerà alle 10 all’aeroporto di Budapest, per l’accoglienza ufficiale. Alle 11 la cerimonia di benvenuto nel piazzale Palazzo “Sándor”, seguita alle 11.20 dalla visita privata alla presidente della Repubblica. Alle 11.55 il Papa incontrerà il primo ministro ungherese, Viktor Orban, che subito prima avrà un incontro con il cardinale Pietro Parolin e lo “staff” della Segreteria di Stato. Il primo discorso di Papa Francesco in Ungheria, rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico, è in programma alle 12.20 nell’ex Monastero Carmelitano, sede del capo del governo ungherese. Alle 17 l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali, nella concattedrale di Santo Stefano, occasione del secondo discorso di Francesco. Sabato 29 aprile, seconda giornata del viaggio, il Papa si recherà alle 8.30 in auto all’Istituto “Beato Laszlo Batthyany-Strattamann” per ciechi, che accoglie bambini ipovedenti con difficoltà motorie o con bisogni educativi speciali, fondato nel 1982 e nel 1989 trasferito nell’attuale sede più grande. Dopo l’incontro privato con i bambini e il saluto al direttore e ai dipendenti, Francesco si dirigerà alle 9.45 verso la Chiesa di Sant’Elisabetta d’Ungheria, in piazza delle Rose, nello storico quartiere ebraico della città, dove alle 10.15 si svolgerà l’incontro con i poveri e con i rifugiati, occasione per il terzo discorso del Papa, che sarà accolto dal presidente della Caritas ungherese e dal parroco e ascolterà la testimonianza di una famiglia greco-cattolica e di una famiglia di rifugiati. Alle 11.30 la visita alla comunità greco-cattolica, nella chiesa Protezione Madre di Dio, sempre in piazza delle Rose. Alle 12 il trasferimento in nunziatura. Nel pomeriggio, alle 15.50, il Papa si recherà alla Papp László Budapest Sportaréna, il più grande stadio di Budapest, che può contenere 12.500 persone, dove Francesco terrà il suo quarto discorso. Alle 17.30 il rientro in nunziatura, per l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù. Domenica 30 aprile, terzo e ultimo giorno del viaggio, il Papa celebrerà la Messa alle 9.30, nella piazza Kossuth Lajos, seguita dal Regina Caeli. Nel pomeriggio, alle 16, l’incontro con il mondo universitario e della cultura presso la Facoltà di Informatica e Scienze Bioniche dell’Università Cattolica “Péter Pázmány”, luogo dell’ultimo discorso di Francesco in Ungheria. Alle 17.30 la cerimonia di congedo presso l’aeroporto di Budapest. Il decollo per Fiumicino è previsto alle 18, l’arrivo alle 19.55.