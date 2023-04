Germania: la “Locanda dello Spirito Santo” di Recklinghausen, da 30 anni punto di riferimento sociale e assistenziale

Una struttura per persone bisognose dove possono ricevere cibo caldo e assistenza: è il “Gasthaus zum Heiligen Geist” (Locanda dello Spirito Santo). Siamo a Recklinghausen, nella Renania del Nord -Vestfalia. “Entra, la porta è aperta”, è la frase che accoglie chiunque si presenti all’uscio della struttura. Uomini spesso con i postumi della sbronza notturna vengono accolti e accompagnati a fare colazione: la suora francescana Judith Kohorst, è infermiera e pensa alle questioni di prima urgenza. Ci sono anche un assistente sociale, uno psicologo, uniimpiegata e la cuoca. ”Alla locanda non vengono solo i bisognosi, ma tutti coloro che vogliono approfittare delle nostre offerte”, spiega la suora. Recklinghausen, si trova nella regione della Ruhr e la Locanda è una struttura conosciuta da tutti “anche perché siamo aperti nel fine settimana e siamo raggiungibili anche di notte”. La struttura offre cinque camere per gli ospiti “molti dei quali sono tossicodipendenti”, spiega don Ludger Ernsting, che ha un piccolo appartamento al terzo piano, mentre le suore vivono al secondo. “Noi religiose abbiamo promesso una vita di povertà e di comunità”, spiega suor Judith. La struttura ha sei dipendenti a tempo indeterminato e circa 250 volontari che sono si alternano durante le ore della settimana. Il tutto è finanziato da una fondazione di comunità con un’associazione di sostegno. Il centro della giornata è l’eucaristia delle 12, alla quale sono invitati tutti i presenti e chi vuole unirsi alla preghiera: “è proprio per questo che lavoro e abito qui nella Locanda”, dice suor Judith.