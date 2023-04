Migranti: Sant’Egidio, domani presentazione de “La grande occasione” con Gentiloni e Impagliazzo sull’esperienza dei corridoi umanitari

Domani, sabato 22 aprile, alle 17.30, a Roma, nella Sala Benedetto XIII in via di San Gallicano 25a, verrà presentato il libro di Mario Marazziti, “La grande occasione”. Ne discuteranno con l’autore Paola Caridi, Donatella Di Cesare, Paolo Gentiloni e Marco Impagliazzo. Il volume – si legge in un comunicato della Sant’Egidio – è un viaggio non usuale che nasce dall’esperienza dei Corridoi umanitari, promossi dalla Comunità di Sant’Egidio in Europa, in collaborazione con altre associazioni e Chiese. Dall’accoglienza ai rifugiati, realizzata in Germania, Francia, Belgio, Italia, Spagna e Andorra “emerge una solidarietà creativa che è riuscita a far rinascere un nuovo umanesimo europeo, capace anche di avanzare proposte concrete di politiche nazionali ed europee perché migranti e profughi, da problema, possano diventare una “grande occasione”.