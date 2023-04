Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domenica 23 aprile in programma la Convocazione sinodale zonale per i vicariati di Aulla e Fivizzano

Domenica 23 aprile, nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, è in programma la quarta delle “Convocazioni sinodali zonali”: sarà infatti il turno dei vicariati di Aulla e Fivizzano. L’incontro verrà presieduto dal vescovo Mario Vaccari e verrà coordinato da don Maurizio Iandolo, vicario per la pastorale e delegato per il cammino sinodale. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.15 presso i locali la chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice alla Filanda di Aulla. L’iniziativa è aperta ai delegati, ai parroci, ai membri di gruppi, associazioni, movimenti, agli operatori del vicariato e a tutti coloro che vogliono partecipare e “lavorare insieme” nella sfida del cammino sinodale della Chiesa italiana. Come nelle convocazioni sinodali precedenti, per Massa, Montignoso, Pontremoli e Villafranca, Carrara, anche in questa occasione sono stati invitati i sindaci dei comuni interessati.

Per facilitare il lavoro, la Commissione diocesana per il cammino sinodale ha raggruppato le tematiche sulle quali verrà concentrata l’attenzione in tre sezioni: i giovani e la scuola, i poveri e il volontariato, la disabilità e la sofferenza; l’invito infatti, ricorda la diocesi, “è quello di ascoltare i diversi ‘mondi’ in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè ‘camminano insieme’ a tutti coloro che formano la società”.