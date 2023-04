Diocesi: Trapani, morto don Paolo Gucciardo per oltre 50 anni parroco nella frazione di Napola

Domani alle 9.30 nel campetto della parrocchia “Sacro Cuore” della frazione di Napola (Erice) si terranno i funerali di don Paolo Gucciardo, che della comunità è stato parroco e punto di riferimento per più di 50 anni. Don Gucciardo, originario di Calatafimi, aveva compiuto a gennaio 85 anni ed era stato ordinato presbitero dal vescovo Francesco Ricceri in cattedrale il 26 luglio del 1964 assieme a mons. Gaspare Aguanno e don Sebastiano Scandariato. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nell’ultimo periodo e ieri sera, accompagnato dall’affetto e dalle preghiere della nipote e del cappellano dell’ospedale, si è spento all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. “Padre Paolo Gucciardo ci ha insegnato a vivere la vita cristiana sempre come vita di famiglia, nella quale si cammina insieme, ci si accoglie con tenerezza e responsabilità, con fiducia nel cuore di Gesù che guarisce il cuore dell’uomo – ha detto il vescovo Pietro Maria Fragnelli che domani presiederà le esequie -. Parroco di Napola, ha avuto lo sguardo attento ai confratelli e a tutte le persone che si rivolgevano a lui. Prete di frontiera, compagno di viaggio, ha moltiplicato la pace e la speranza. Grazie, padre!”.