Giornata della Terra: Tv2000, domani in onda “Laudato Si’. Una lettera per il mondo’”. Film-dialogo con Papa Francesco

“Laudato Si’. Una lettera per il mondo’” è il film con Papa Francesco che Tv2000 trasmette sabato 22 aprile alle 21.10, in occasione della Giornata mondiale della Terra. A seguire, in onda ‘Oceani 3d’, documentario naturalistico del 2009 presentato da Jean Michel Cousteau, figlio del celebre esploratore, ambientalista ed oceanografo Jacques-Yves Cousteau. Doppiato, nella versione italiana, da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film racconta la storia del viaggio a Roma di alcuni leader ambientalisti in prima linea per parlare dell’enciclica Laudato Si’ con Papa Francesco.

L’esclusivo dialogo con il Papa, incluso nel film, offre uno sguardo rivelatore sulla storia personale di Papa Francesco e storie mai viste da quando è diventato Vescovo di Roma. Nel 2015, Papa Francesco ha scritto Laudato si’, una lettera enciclica sulla crisi ambientale, indirizzata a ciascuna persona nel mondo. Qualche anno dopo, quattro voci rimaste inascoltate nelle conversazioni globali sono state invitate a un dialogo senza precedenti con il Papa. Provenienti dal Senegal, dall’Amazzonia, dall’India e dalle Hawaii, portano la prospettiva e le soluzioni dei poveri, degli indigeni, dei giovani e della natura in una conversazione con lo stesso Papa Francesco. Questo documentario segue il loro viaggio e le straordinarie esperienze a Roma, ed è ricco di commoventi storie personali e delle ultime informazioni sulla crisi planetaria e sui problemi subiti dalla natura e dalle persone.