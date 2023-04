Migranti: Veneto, vescovi e prefetti hanno fatto il punto della situazione sull’accoglienza

Nel pomeriggio di giovedì 20 aprile si è tenuto, presso il Palazzo patriarcale di Venezia, un incontro a cui hanno partecipato il patriarca di Venezia e presidente della Conferenza episcopale del Triveneto, mons. Francesco Moraglia, il prefetto di Venezia. Michele di Bari e, collegati in videoconferenza, i vescovi delle diocesi (o loro delegati) e i prefetti del Veneto, allo scopo di fare il punto della situazione sull’accoglienza dei migranti nella Regione Veneto nel solco delle proficue iniziative che, nel tempo, sia i vescovi che i prefetti hanno promosso nel territorio regionale. Ne danno notizia oggi la Conferenza episcopale del Triveneto e la Prefettura di Venezia in un comunicato congiunto. “I vescovi – si legge – hanno ricordato l’impegno e lo sforzo che quotidianamente le diocesi del Veneto mettono in campo per venire incontro alle esigenze dei migranti. In particolare il patriarca Moraglia ha confermato la disponibilità alla collaborazione nelle attività di individuazione di nuove strutture per l’ospitalità temporanea dei migranti”. “I prefetti, nel ringraziare i vescovi delle rispettive diocesi, hanno fatto presente che – viene spiegato – la collaborazione istituzionale, che è diventata negli anni sempre più stringente, ha consentito di perseguire significativi risultati anche sul piano dell’integrazione dei migranti, facendo presente che la nota sensibilità dei presuli concorre a rafforzare il sistema di accoglienza”. Il prefetto di Venezia ha ringraziato il patriarca e i vescovi per la disponibilità e l’impegno profuso anche per assicurare un’accoglienza diffusa nel territorio nel rispetto della tutela della dignità delle persone e delle comunità locali.