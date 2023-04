Diocesi: Prato, domani in cattedrale il seminarista Alessandro Tacconelli diventerà diacono

La diocesi di Prato si appresta ad accogliere un nuovo diacono. Domani, sabato 22 aprile, alle ore 10 nella cattedrale di Santo Stefano, il seminarista Alessandro Tacconelli riceverà il diaconato per le mani del vescovo Giovanni Nerbini. Venticinque anni appena compiuti, Alessandro è cresciuto nell’oratorio di Sant’Anna in viale Piave e studia all’Almo Collegio Capranica a Roma. Lo scorso anno ha conseguito il baccalaureato in teologia e attualmente sta studiando per avere la licenza in liturgia. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Tv Prato (sul canale 75 e in streaming sul sito web).