Giornata della Terra: Festival Cefalù, “Uova di seppia” vince il premio Earth day 2023

Il documentario “Uova di seppia” del regista Roberto Lo Monaco vince il “Premio Earth day 2023” del Festival del cinema di Cefalù. Il Documentario di 14 minuti racconta di come ogni primavera la seppia comune (Sepia officinalis) inizia un lungo viaggio dal mare profondo verso le coste sabbiose del mare Adriatico. L’accoppiamento è ciò che li porta in quella zona. E’ il periodo dell’anno in cui i pescatori artigianali preparano i loro attrezzi da pesca per catturare questa preziosa specie. Una volta intrappolata, la seppia attacca le sue uova agli attrezzi da pesca che vengono presto distrutte dalle pratiche di pulizia dei pescatori. Ricercatori e pescatori devoti raccontano quanto questa pratica sbagliata possa compromettere la sopravvivenza di una specie fragile che vive solo un anno e depone le uova solo una volta nella vita. Ha prodotto il documentario il gruppo di ricerca di biologia e sviluppo, Disva, del Politecnico universitario delle Marche. Il Festival del Cinema di Cefalù aderisce a Earth Day Italia. E con l’hashtag #onepeopleoneplanet entra nel “Villaggio per la terra” contribuendo con il suo programma. Le manifestazioni in occasione dell’Earth Day organizzate dal Festival del Cinema di Cefalù hanno ricevuto il patrocinio dal presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi. Le iniziative del Festival sono state inserite, e sono le uniche per tutto il territorio, sulla mappa di Earth Day internazionale. Anche il Festival afferma: “Io ci tengo”.