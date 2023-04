Diocesi: Ac Massa Carrara-Pontremoli, al via due corsi di esercizi spirituali per giovani e operatori pastorali

L’Azione cattolica diocesana di Massa Carrara-Pontremoli offre da diversi anni l’opportunità di partecipare ad un corso di esercizi spirituali per operatori pastorali, catechisti, educatori ed animatori. “È una proposta impegnativa quella che viene offerta, perché è una tre giorni residenziale, ma la vita cristiana ha bisogno di essere sostenuta dalla preghiera, dall’ascolto profondo della Parola di Dio e dal discernimento personale e comunitario: è quindi opportuno continuare a proporre questi momenti di spiritualità, come offerta di sostegno a tutti gli operatori pastorali delle parrocchie, per rendere più significativo e consapevole il loro servizio di annuncio del Vangelo tra la gente”, si legge sul sito della diocesi.

Per essere più aderenti alle necessità delle persone vengono proposti due percorsi: il primo, dal 22 al 25 aprile, è indirizzato ai giovani dai 18 ai 30 anni ed è intitolato: “Fai presto, alzati e vai! “, con le meditazioni a cura di don Jules Ganlaky.

Il secondo percorso invece è in calendario dal 28 aprile al 1°maggio per animatori, educatori, operatori pastorali dal titolo: “Tra il dire e il fare c’è di mezzo… l’essere: vivere la comunione perché la nostra gioia sia piena”, con le meditazioni di don Tommaso Forni (assistente generale diocesano dell’Azione cattolica). Entrambi i corsi si terranno presso il Seminario di Valditermine (Zeri Ms).