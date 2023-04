Diocesi: Rimini, otto adulti hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana dal vescovo Anselmi

Presso la Basilica cattedrale di Rimini, otto adulti hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana dal vescovo mons. Nicolò Anselmi. È la prima volta per mons. Anselmi da quando è stato nominato vescovo di Rimini. Si tratta di catecumeni giovani, dai 26 ai 35 anni, provenienti da diversi Paesi del mondo: Albania, Pakistan, Romania, Russia Nigeria e Italia. Oltre a loro, si aggiungeranno presto anche tre persone che riceveranno il sacramento della Cresima, due ragazze italiane di 31 e 35 anni, e una giovane 17enne proveniente dall’Albania. Sempre dall’Albania, infine, una mamma e il proprio figlio minorenne hanno ricevuto il Battesimo, nella parrocchia di Misano Adriatico. I neofiti, a seguito dell’iniziazione, hanno poi voluto organizzare un incontro con il vescovo di Rimini per ringraziare e festeggiare insieme il dono dei sacramenti. “Come servizio catecumenato cerchiamo di camminare a fianco delle parrocchie per rendere omogeneo il cammino catecumenale, che è abbastanza complesso e dura due anni. – spiega Eraldo Massaroli, diacono e membro del Servizio Diocesano Catecumenato di Rimini – Questo percorso è bello per i catecumeni, ma anche significativo per le comunità parrocchiali coinvolte. Il battesimo degli adulti è un segno che pone domande e aiuta a riscoprire la bellezza del sacramento. La presenza e le domande dei catecumeni arricchiscono, sono interrogativi che tutti devono porsi, perché forse da tempo diamo riti e mistagogia del sacramento come scontati, come pure le messe da ‘supermercato della fede’. Possiamo dunque ricoprire di contenuti ed esperienze l’involucro che chiamiamo fede, troppo spesso coperto di abitudine e tradizione”.