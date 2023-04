8xmille: Cei, il 27 aprile si presenta la nuova campagna

Nuovo claim, nuove storie, nuovi spot: parte il 2 maggio, totalmente rinnovata, la campagna 8xmille della Conferenza episcopale italiana. Cambia la strategia comunicativa, ma non la finalità: sensibilizzare i cittadini a destinare, con la propria firma, l’8xmille alla Chiesa cattolica, un gesto che permette ogni anno di realizzare migliaia di progetti in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. La nuova campagna – che racconta come firmare faccia bene a se stessi e agli altri – sarà presentata giovedì 27 aprile, alle 11, nella Filmoteca Vaticana. Alla conferenza stampa interverranno: mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei; Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica; Massimiliano Traschitti, direttore creativo dell’agenzia “Wunderman Thompson” Italia. Modera Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali.