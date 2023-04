Frati minori: Siracusa, il 25 aprile si celebra il Capitolo francescano dei giovani di Sicilia

Il 25 aprile Siracusa accoglierà centinaia di giovani siciliani che si riuniranno per celebrare il Capitolo francescano dei giovani di Sicilia: evento annuale che da diversi decenni (ogni anno in una città diversa) rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti i giovani siciliani che simpatizzano o si ispirano al Poverello di Assisi.

Lo slogan del XXVI Capitolo francescano “Un meraviglioso poliedro” (ChV 207), è in sintonia con il tema della 59° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebrerà nella quarta Domenica di Pasqua. “Incoraggiati dalle parole di Papa Francesco, chiamati e inviati dalla Parola di Gesù Cristo, spinti dalla forza del carisma di Francesco d’Assisi, vogliamo proporre ai giovani siciliani questo sogno per trasformarlo insieme in progetto di vita! Il nostro 25 aprile è da sempre aperto a tutti, ma soprattutto ai giovani: per questo l’invito è esteso a quanti vorranno trascorrere una piacevole giornata di fraternità e di condivisione”, si legge in una nota.

L’appuntamento è per tutti alle 9.30 nella basilica di Santa Lucia al Sepolcro. Alle 10.30 l’ascolto della Parola di Dio e di alcune testimonianze. Alle 12, nel Santuario della Madonna delle Lacrime, la celebrazione dell’Eucarestia. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, si svolgerà una marcia che confluirà in piazza Duomo. Intorno, alle 15, sempre in piazza Duomo, sarà celebrato un momento di festa con la presenza di diversi artisti (Matteo Faustini – Mirko & Valerio).