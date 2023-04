Diocesi: Ac giovani Imola, al seminario di Montericco domenica in scena “La scelta” con storie di pace per riflettere sulla guerra

Quattro storie autentiche, ambientate durante la guerra civile che ha insanguinato l’ex Jugoslavia degli anni ‘90. Domenica 23 aprile, alle 21, al seminario diocesano di Montericco (diocesi di Imola), andrà in scena “La scelta”, spettacolo scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini. Lo si legge su “Il nuovo Diario Messaggero”.

“La rappresentazione riporterà straordinarie testimonianze di audacia e umanità, di amore e fratellanza, raccolte da Svetlana Broz (cardiochirurgo di guerra che ha raccolto i racconti di persone che hanno ricevuto o dato aiuto a persone di altre etnie). Cronache di persone che all’interno di quel conflitto non si sono abbandonati al sentimento d’odio, ma hanno preferito il sostegno al prossimo”, ricorda ancora il settimanale diocesano di Imola, aderente alla Fisc.

“L’idea di coinvolgere i due artisti – fa sapere Gabriele Mongardi, vicepresidente del settore giovani dell’Azione Cattolica diocesana, che organizza la serata – nasce dalla volontà di sensibilizzare sul tema quanto mai attuale delle guerre. Nel mondo ve ne sono da sempre, alcune spesso dimenticate nonostante l’adiacenza geografica”.

L’ingresso sarà a offerta libera, necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni: giovaniacimola@gmail.com.