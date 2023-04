Austria: allarme Caritas per aumento della povertà. Mons. Landau, “le persone che erano povere lo sono ancora di più”

La Caritas ha reagito con allarme alle cifre sulla povertà in Austria 2022 pubblicate giovedì da Statistics Austria. i dati mostrano che la povertà è aumentata in modo significativo nell’ultimo anno. “Il bisogno in Austria si sta diffondendo” e c’è “allarme rosso”, ha detto il presidente della Caritas, mons. Michael Landau, chiedendo misure strutturali urgenti per combattere la povertà: 1,3 milioni di persone in Austria sono a rischio di povertà. Il 2,3% della popolazione non può permettersi spese come nuovi mobili, una vacanza o un appartamento ragionevolmente caldo. Nell’anno precedente la percentuale era dell’1,8%, secondo le statistiche. Landau ha definito “estremamente preoccupante” il fatto che sia aumentato anche il numero di persone gravemente povere, da 160.000 a 201.000. Le statistiche mostrano che la povertà sta colpendo sempre più persone, cosa che la Caritas e altre organizzazioni umanitarie hanno ripetutamente sottolineato dall’inizio dell’ondata di inflazione, ha ricordato Landau. I numeri attuali dovrebbero quindi essere “un chiaro campanello d’allarme per il governo federale”. Per Landau “quelle persone che erano già colpite dalla povertà prima della crisi ora sono diventate ancora più povere”. È stato confermato che un appartamento riscaldato non è più una cosa ovvia per molte persone: “Con l’aumento dei prezzi del cibo e i prezzi dell’energia costantemente elevati, vediamo anche nella consulenza sociale che le persone non hanno già soldi all’inizio del mese dopo aver detratto i costi fissi”, afferma Landau. Secondo i dati le donne e i genitori single tendono ad essere i più colpiti dal disagio materiale e sociale. Le persone in famiglie monoparentali hanno il rischio più elevato di trovarsi in condizioni di povertà assoluta: nell’anno precedente, avevano cinque volte più probabilità di soffrire di deprivazione materiale e sociale rispetto alla popolazione generale (12,7%).