Giornata della Terra: Piandarca in Cannara, domani preghiera ecumenica “C’è un mondo che ti aspetta” con mons. Sorrentino

“C’è un mondo che ti aspetta”. Questo il tema della preghiera ecumenica per la Giornata mondiale della Terra in programma nella mattinata di domani, sabato 22 aprile, alle 11 a Piandarca in Cannara, luogo della predica agli uccelli di san Francesco. L’incontro è promosso dagli Uffici pastorali per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi di Foligno e di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra in collaborazione con il Movimento Laudato si’. Il momento di preghiera ecumenico sarà vissuto insieme al vescovo Domenico Sorrentino e alla comunità anglicana guidata dal rev. Bernard Joy. La preghiera – si legge in una nota – sarà preceduta da un’attività di plogging (passeggiata e raccolta rifiuti): per chi desidera parteciparvi il ritrovo è fissato per le 10 all’inizio di via Arcatura a Cannara da dove si raggiungerà insieme il luogo della preghiera.