Diocesi: Grosseto e Pitigliano, domani al monastero di Siloe la seconda giornata di spiritualità per gli iscritti alla scuola di formazione teologica

Sarà incentrata sul silenzio la seconda giornata di spiritualità, rivolta ai laici delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, iscritti alla scuola di formazione teologica per la preparazione al conseguimento dei ministeri. Dopo la giornata ad Albinia dedicata alla Parola, stavolta sarà il monastero di Siloe, a Poggi del Sasso, ad accogliere domani, sabato 22 aprile, questo nuovo appuntamento. Il titolo della giornata è proprio «”Alla scuola del silenzio” e avrà inizio alle ore 10 con l’introduzione e la preghiera dell’Ora terza, quindi una prima meditazione curata da p. Mario Parente, priore della comunità monastica, sul tema: “Il silenzio nell’esperienza di Dio”. Quindi un tempo prolungato di adorazione eucaristica a cui seguirà il pranzo preparato dalla stessa comunità. Nel pomeriggio spazio al cammino all’interno degli spazi del Giardino laudato si’, ‘itinerario naturalistico di circa 4 chilometri tra le colline che circondano il monastero di Poggi del Sasso e che la comunità monastica, attingendo alla tradizione cistercense, hanno bonificato nel corso di ben 26 anni di lavoro. È un percorso anche per lo spirito, perché i monaci – recuperando gli antichi sentieri – hanno progettato e realizzato un itinerario di media difficoltà, da percorrere a piedi, con alcuni punti sosta, ideali sia per singoli che per gruppi. I partecipanti vivranno, così, un pomeriggio di cammino fra creato, silenzio e Parola. La giornata si concluderà intorno alle 16.15. Sono consigliati scarpe comode, borraccia, bastoncini da trekking per chi pensa di averne bisogno e un cappello.

Per partecipare alla giornata occorre iscriversi a scuolateologia22@gmail.com.