Diocesi: Cefalù, al via sabato 22 aprile le assemblee plenarie del XII Sinodo diocesano, presenti anche i sindaci del territorio

Prendono il via sabato 22 aprile, presso la Chiesa Auditorium Maria Santissima Annunziata di Cefalù, le sessioni plenarie dell’Assemblea sinodale. In questi tre anni – si legge in una nota della diocesi -, il Sinodo della Chiesa di Cefalù, ufficialmente aperto dal vescovo mons. Giuseppe Marciante il 28 novembre 2020, “ha ascoltato, accolto e dialogato con le varie sensibilità delle comunità parrocchiali, delle associazioni, delle realtà sociali del territorio”. Con la prima sessione plenaria dell’Assemblea entra nel vivo la terza fase del XII Sinodo diocesano della Chiesa di Cefalù, quella consultiva-deliberativa, a partire dal documento curato dal Relatore generale, Fra Salvatore Vacca ofmcap., che ha fatto sintesi di quanto venuto fuori durante la fase consultiva. Questa prima fase assembleare durerà fino al mese di luglio – cinque gli appuntamenti previsti – e poi a partire da ottobre la fase deliberativa. Il 22 aprile l’avvio sarà segnato dalla Celebrazione Eucaristica in Basilica Cattedrale e dall’Inaugurazione della Sala del Sinodo ospitata all’interno della Chiesa Auditorium Maria Santissima Annunziata. Aprirà i lavori il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante con la sua Allocuzione per la prima Assemblea plenaria, seguito dal Relatore Generale, Fra Salvatore Vacca ofmcap., che presenterà il Documento sinodale. Alla prima assemblea plenaria saranno presenti anche i sindaci del territorio che durante l’episcopato del Vescovo Marciante sono stati in costante dialogo e confronto con il pastore della Chiesa diocesana. Sul sito ufficiale del sinodo, è possibile scaricare i Sussidi liturgici, il Documento sinodale, i contenuti formativi e informativi realizzati in questi anni, il Regolamento del Sinodo e tutto il materiale utile per le Assemblee e la discussione.