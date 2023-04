Piattaforme: anteprima della serie Tv “Citadel”, spy-thriller di Prime Video. A Roma Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci

Parata di stelle nella Capitale: Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci. L’occasione è l’anteprima della serie Tv “Citadel”, titolo di punta di Amazon Prime Video, spy-thriller di grande tensione che sarà sulla piattaforma dal 28 aprile, contemporaneamente in oltre 240 Paesi. Insieme ai divi a Roma ci sono anche i registi-produttori cult Anthony e Joe Russo, gli attuali “re Mida” di Hollywood, forti dei successi “Avengers: Infinity War” (2018), “Avengers: Endgame” (2019) e “The Grey Man” (2022): i fratelli Russo sono i produttori esecutivi di “Citadel”, progetto giocato su più Paesi tra cui Stati Uniti, India e Italia.

La serie “Citadel” punta ad avere un respiro globale mettendo in campo linee di racconto sviluppate e prodotte direttamente a livello locale. Nel corso della conferenza stampa romana è stato annunciato il progetto di uno spin-off italiano con protagonista Matilda De Angelis. È in lavorazione anche uno spin-off indiano con Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. “Citadel” è una storia di spionaggio scandita da dinamiche action, thriller e colpi di scena serrati che ricordano modelli narrativi consolidati, su tutti la saga di 007. “

Amiamo molto i racconti di genere – ha dichiarato Joe Russo – che offrono generalmente più possibilità narrative. Non so dire se lo spionaggio sia il genere preferito in assoluto, ma di certo ho seguito tutti James Bond, i film del ciclo 007 sin dal principio”. Il fratello Anthony ha aggiunto: “Se mi guardo indietro, posso dire di essere stato ‘ossessionato’ dal fantasy. In particolare, dal romanzo ‘Il Signore degli Anelli’ di J.R.R. Tolkien. Per me era come una ‘Bibbia’”. Entrando nelle maglie di “Citadel”, i Russo hanno sottolineato: “Abbiamo accolto la proposta di Prime Video di lavorare con a un team di storyteller da più parti del globo. Ci siamo messi così a ragionare su quale fosse la storia più giusta per tale linea di sviluppo internazionale”.

Ricollegandosi all’agente segreto al servizio di Sua Maestà, il protagonista di “Citadel” Richard Madden (“Il Trono di Spade”, “Bodyguard”) ha dichiarato: “Amo i titoli di spionaggio. La cosa che più mi affascinava della serie sono le situazioni estreme fin dove sono spinti i personaggi. Se penso a James Bond, il personaggio che interpreto risulta un po’ diverso: inizialmente è un Top Spy freddo, poi vira in ‘regular man’ chiamato all’azione”. “Della serie – ha proseguito – mi ha colpito la dualità dei personaggi. Come recitazione è di certo complicato, ma fornisce più possibilità espressive. Da attore posso affermare che è sfidante, ma anche esaltante”.

Dello stesso avviso è il veterano Stanley Tucci (visto nel 2022 in “Whitney. Una voce diventata leggenda” e nella serie “Inside Man”), che parlando di “Citadel” ha commentato: “È stata una gioia questa serie. Ho amato la complessità dello script e la profondità dei personaggi. Sono poi un grande fan dei fratelli Russo!”. La star di “Quantico” (2015-18) Priyanka Chopra Jonas ha dichiarato: “Un’esperienza incredibile: la possibilità di girare in set in più Paesi del mondo, l’opportunità di interagire con attori di differenti nazionalità. È stato fantastico, inoltre, poter interpretare il ruolo di una spia donna [l’agente scelto Nadia Sinh], sapendo bene che generalmente le spie sullo schermo sono interpretate da uomini”.