Vittime delle mafie: Meloni, “a tutti noi il compito di proseguire con forza la loro preziosa opera”

“Nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita per combattere le mafie e difendere la legalità. A tutti noi, il compito di proseguire con forza la loro preziosa opera”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita per combattere le mafie e difendere la legalità. A tutti noi, il compito di proseguire con forza la loro preziosa opera. #21marzo — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 21, 2023