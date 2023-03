Diocesi: San Benedetto del Tronto, il Mlac presenta il progetto “Le panchine del racconto”, storie animate in un libro

(Foto Mlac S. Benedetto Tronto)

“Le panchine del racconto”: si chiama così il progetto promosso dal Movimento Lavoratori di Ac (Mlac) della diocesi di San Benedetto del Tronto presentato il 18 marzo scorso sul palco del teatro dell’Ospitale di Grottammare. Il Progetto ha animato quattro comuni: Grottammare, Acquaviva Picena, Montedinove e Rotella alla ricerca di storie e tradizioni, che sono state lo spunto per le storie contenute nel libro intitolato “Le panchine del racconto”. Andrea Persiani, referente del progetto, ha presentato tutti i partner, gli amministratori dei quattro comuni protagonisti delle storie, che hanno riconosciuto lo spessore culturale e formativo del Progetto; i rappresentanti della Cna, che hanno ricordato il valore del lavoro dignitoso che permette di coniugare benessere personale con quello sociale, esprimendo anche qualche preoccupazione sul futuro dell’artigianato locale magari poco attraente per le nuove generazioni; i responsabili associativi del Mlac diocesano Antonella Simeni e regionale Monica Vallorani, dell’Ac con Adriana Bramucci incaricata adulti Marche e il presidente diocesano Lorenzo Felici; e ancora gli animatori che hanno raccontato e raccolto le storie. Le storie originali scritte dai giovani, già dipinte sulle panchine da Maria Cristina Pompei, hanno colto messaggi molto forti tramandati dai racconti degli adulti e dei nonni, e li hanno narrati in chiave propositiva. Così temi come il senso del lavoro, il valore della comunità, della libertà, della solidarietà, dell’amore per il prossimo, l’emancipazione femminile caratterizzano queste storie.