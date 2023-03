Musica e pace: Venturi (Festival Canzone Cristiana), il 6 maggio a Leopoli, la manifestazione “Hope Cristian Music Festival”

Il prossimo 6 maggio si terrà in Ucraina, a Leopoli, la manifestazione “Hope Cristian Music Festival Leopoli 2023”. Ad annunciarlo54 è Fabrizio Direttore artistico e ideatore del Festival della Canzone Cristiana (Cristian Music Festival) e promotore dell’iniziativa insieme al giornalista Biagio Maimone, l’Associazione San Sabila di Francesco Colucci, al gruppo Metaword, in collaborazione con la Fondazione Hope Ukraine ETS, presieduta dal Console Onorario d’Ucraina Marco Toson. Partner del festival sono anche l’ Academy del Cinema del Gruppo Stardust, autorevole media agency europea e il Festival del Cinema “Marateale”, Premio Internazionale Basilicata, fondato da Nicola Timpone, che si è detto “orgoglioso di offrire un contributo affinché si possa dire basta a questa guerra sanguinaria attraverso la cultura, vera arma che unisce i popoli”. Soddisfazione per questa iniziativa è stata espressa anche da Simone Giacomini, Presidente della Stardust: “Milioni di persone seguono i nostri contenuti, quotidianamente, finalizzati ad arricchire la cultura umana, la formazione e la sensibilizzazione della popolazione. Ciò rende possibile, pertanto, offrire un contributo notevole alla diffusione della cultura della pace”. Venturi ha annunciato anche l’avvio della preparazione della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024. “Tantissime persone, cristiane e non, provenienti da tutte le parti del mondo, confluiranno in Ucraina per partecipare al Festival – aggiunge il direttore artistico – Saliranno sul palco artisti ucraini e artisti di tutti i Paesi del mondo, artisti di musica cristiana e artisti di altri generi musicali, di fama internazionale, i quali inneggeranno alla Pace, con voce alta e fede profonda, a tal punto da catturare, con il loro messaggio di amore, il cuore di Putin. Porteremo le armi della Fede e dell’Amore di Dio, le uniche armi in nostro possesso. Leopoli sarà la Woodstock della Pace”. “La canzone cristiana conclude Maimone – non si ferma davanti agli ostacoli e aspira a raggiungere i luoghi più impervi, in cui la parola ‘Amore’, se pronunciata con convinzione, con cuore puro e sincero, farà nascere una nuova Amicizia, allietata da nuove speranze. La guerra finirà perché al suo posto vi sarà l’Amore e solo l’Amore”.