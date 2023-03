Acqua: Caritas internationalis, il 23 marzo un side event virtuale da New York

Il 23 marzo alle ore 13.30 Caritas internationalis organizzerà un side event virtuale della Conferenza Onu sull’Acqua 2023 dalla sua sede centrale di New York. Caritas internationalis “si impegna a rispettare l’Agenda d’azione per l’acqua della Conferenza Onu sull’acqua del 2023, continuando a condividere le competenze e le buone prassi in materia di acqua attraverso le ‘comunità di cura’ Caritas in tutto il mondo, nate grazie alla nostra campagna globale Together We sull’ecologia integrale, lanciata nel dicembre 2021”, si legge in una nota di presentazione dell’evento. Vi sarà un videomessaggio introduttivo di Pedro Arrojo-Agudo, Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Interventi: Paul Borsboom su “L’acqua per la salute” di Cordaid (organizzazione Caritas nei Paesi Bassi); Welcome Sibanda su “L’acqua per lo sviluppo sostenibile” di Caritas Bulawayo; Alirio Caceres su “L’acqua per il clima, la resilienza e l’ambiente” di Caritas America Latina e Caraibi; David Tsetse su “Acqua per la cooperazione”.

Catholic Relief Services (organizzazione Caritas negli Stati Uniti). Modera Susan Schneegans, Settore Scienze naturali dell’Unesco. Caritas internationalis è una confederazione internazionale di associazioni caritative cattoliche composta da 162 organizzazioni membro che operano in oltre 200 Paesi e territori in tutto il mondo. In quanto organizzazione umanitaria e di sviluppo Caritas è testimone dei molti modi in cui l’acqua dona, sostiene e ripristina la vita. I progetti Caritas garantiscono l’accesso all’acqua potabile, per uso domestico e per la produzione agricola, e forniscono acqua pulita per i servizi igienici e l’igiene.