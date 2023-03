Libri: Roma, il 23 marzo si presenta “Caro Zaccagnini: lettere scelte ad un credente prestato alla politica”

È in programma per giovedì 23 marzo, a Roma, la presentazione del libro “Caro Zaccagnini: lettere scelte ad un credente prestato alla politica” (Edizioni Studium), con scritti del card. Matteo Maria Zuppi, Margherita Collareta, Piergiorgio Grassi, Livia Molducci, Albertina Soliani e con le conclusioni di Pierluigi Castagnetti. L’appuntamento è per le 16 presso l’Istituto Sturzo (sala delle Coppelle), in via delle Coppelle. Previsti gli interventi di Nicola Antonetti, Flavia Piccoli Nardelli, Giuseppe Vacca e Aldo Preda. La presentazione sarà coordinata da Claudio Sardo e presieduta da Lidia Borzì.