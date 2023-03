Diocesi: Bolzano, la commissione per i problemi sociali in dialogo con la Conferenza San Vincenzo

“Come commissione in passato abbiamo già promosso più volte le visite a organizzazioni e istituzioni sociali per conoscere da vicino gli specifici ambiti di intervento, rafforzare la cooperazione e utilizzare le sinergie per il lavoro di sensibilizzazione”. Lo dice il referente per i problemi sociali e del lavoro della diocesi di Bolzano, Johann Kiem, dopo l’incontro della commissione diocesana con la Conferenza San Vincenzo di Bolzano.

Durante l’incontro nel convento dei cappuccini a Bolzano si è discusso della particolare “spiritualità” che guida la comunità vincenziana nelle sue attività di sostegno: ne fanno parte un cuore aperto, una sincera volontà di cooperare e un’assistenza spontanea a bassa soglia. Inoltre l’impegno di fondo dell’associazione include il sostegno finanziario, i colloqui personali, le puntuali consulenze telefoniche e le raccolte trasparenti di fondi. Attualmente nelle Conferenze presenti sul territorio, vengono assistite soprattutto persone con background migratorio. Ospite dell’incontro è stata la direttrice dell’Azienda servizi sociali Bolzano, Liliana Di Fede, che ha presentato lo sviluppo dei servizi sociali e le attività concrete nel suo ambito di lavoro. “Nel corso del colloquio abbiamo discusso in particolare dell’accoglienza delle persone senza fissa dimora nella città di Bolzano, della necessità di una pianificazione urbanistica sociologicamente approfondita, dell’impegno per un volontariato sociale professionale e del ruolo della Chiesa locale in tutto questo”, afferma Kiem, che conclude: “In questo incontro è emerso ancora una volta che, nonostante le molte sfide, la nostra provincia può guardare con grande gratitudine all’ammirevole impegno di così tante persone”.