Diocesi: Prato, giovedì messa con il card. Simoni e inaugurazione della mostra “La passione di Cristo” di Krenar

(Foto: diocesi di Prato)

Verrà inaugurata giovedì 23 marzo, a Prato, la mostra “La passione di Cristo” allestita nella chiesa di San Domenico con le opere di Krenar Hasani, pittore di origini albanesi, ma residente in città da molti anni. Si tratta di una Via Crucis – viene spiegato in una nota – composta da venti tavole ad olio su tela, di differenti misure, raffiguranti il mistero della nascita, della passione e morte di Cristo, della sua risurrezione e ascensione al cielo.

Tra i dipinti che sarà possibile ammirare ce n’è anche uno che mostra un chiaro e preciso riferimento a Prato – “Amore e fede in Cristo” – nel quale Krenar ha raffigurato Gesù in croce e più in basso il duomo di Prato con l’ingresso socchiuso, aperto ad accogliere. La mostra sarà inaugurata al termine della celebrazione eucaristica dal porporato albanese Ernest Simoni, condannato al carcere e costretto per anni ai lavori forzati in nome della sua fede, nominato cardinale per il suo coraggio da Papa Francesco nel 2016 in segno di stima e ringraziamento; a seguire, alle 19 circa, l’apertura della mostra e la visita guidata. L’allestimento sarà visitabile fino a giovedì 13 aprile.