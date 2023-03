Vittime delle mafie: La Russa, “a loro il nostro deferente pensiero, la nostra riconoscenza”

“A chi si è schierato contro le mafie, a chi ha contribuito agli arresti, a chi ne è rimasto vittima. Ai magistrati, alle Forze dell’ordine, ai cittadini. A chi ha scelto lo Stato e non la criminalità organizzata. A tutti loro va il nostro deferente pensiero, la nostra riconoscenza”.

Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.