Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi al secondo appuntamento di “Ospiti a Betania”

Domani, mercoledì 22 marzo, alle 21, in cattedrale l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, interverrà al secondo appuntamento di “Ospiti a Betania” su “Affanni, distrazioni e frenesie” insieme al card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero vaticano per la Cultura e l’educazione, intervistati dalla giornalista Ilaria Venturi.

“Nel corso della seconda serata di ‘Ospiti a Betania’ – afferma mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità – rifletteremo sugli affanni, le distrazioni e le frenesie che caratterizzano il presente attraverso il linguaggio della fede e della poesia. La Chiesa di Bologna propone così il dialogo tra espressioni diverse dell’esperienza umana, anche in ambito non strettamente ecclesiale, per coglierne la ricchezza ed essere aiutati ad una nuova sintesi in questo tempo sinodale”.