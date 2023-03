India: Opera Don Orione, inaugurato il Dispensario Sneha a Chandanaduru (Karnataka)

L’Opera Don Orione in India ha celebrato la Giornata Missionaria Orionina aprendo il Dispensario Sneha con il Campo medico gratuito presso l’Orione Seva Estate di Chandanaduru, nella zona di Gauribidanur nello stato del Karnataka.

La Ong Orione Seva opera soprattutto nelle periferie occupandosi di coloro che vivono ai margini della società e da 10 anni gestisce centri anche nei villaggi rurali di Gauribidanur Taluk. “Dalla nostra esperienza di lavoro nei villaggi – racconta p. Arul Andrews -, ci siamo accorti che spesso non viene prestata sufficiente attenzione alla cura della salute, soprattutto dei bambini. Il più delle volte non è colpa delle persone, è semplicemente che non ci sono strutture sanitarie disponibili nelle aree circostanti e si sono verificati dei casi in cui se le cure adeguate fossero state fornite in tempo, se si fossero adottate alcune misure preventive, si sarebbero potute evitare situazioni fatali. Purtroppo, non è stato così”. In risposta a questa esigenza l’“Orione Seva”, con l’aiuto dei benefattori ha costruito un dispensario a Chandanaduru. “Siamo immensamente grati – prosegue P. Arul – a Maria Luisa Fornasari e Giuliana Guida per l’edificio del dispensario che abbiamo inaugurato con la preghiera di benedizione di padre Martin, Superiore regionale dell’India”. Per questa giornata inaugurale, l’“Orione Seva”, ha organizzato nel Dispensario Sneha anche un campo di medicina generale gratuito soprattutto per bambini, donne e anziani residenti nei villaggi rurali di Gauribidanur Taluk. “C’erano 5 medici di Bangalore con varie specializzazioni – riferisce ancora p. Arul -. I bambini sono stati tra coloro che maggiormente hanno beneficiato di visite mediche. Questo campo sanitario gratuito ci ha aiutato a chiarire le malattie comuni e le misure preventive su cui dobbiamo concentrarci”. “È stato un lavoro di collaborazione con i Padri Missionari Clarettiani con il loro team di visione del progetto, le suore dell’Istituto di Gesù, Maria e Giuseppe con i loro medici e infermieri, il St. John’s Hospital con i loro medici, i membri della società San Vincenzo de’ Paoli, Marthahalli Bangalore con il loro sostegno finanziario e i giovani della St. Antony Church Marthahalli con il loro servizio di volontariato”, ha detto padre George Fernandes, direttore delle opere sociali di Gauribidanur.