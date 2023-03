Missionari martiri: Rossano, venerdì Via Crucis. Una corona di fiori gettata in mare nel ricordo delle vittime del naufragio a Cutro

In occasione della 31ª Giornata dei missionari martiri, celebrata sul tema “Di me sarete testimoni” nell’anniversario dell’uccisione di mons. Oscar Romero avvenuta nel 1980, venerdì 24 marzo l’arcidiocesi di Rossano-Cariati si raccoglierà in preghiera dalle 17.30 nella chiesa Maria Stella del Mare sul lungomare di S. Angelo nell’area urbana di Rossano. In ricordo delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro verrà gettata in mare una corona di fiori.

In questo modo, l’arcidiocesi vivrà la Via Crucis missionaria regionale che la Commissione missionaria della Conferenza episcopale calabra ha promosso per Giornata per fare memoria e “riflettere su ciascuno dei 18 missionari e missionarie uccisi nel 2022, ricostruendo le circostanze della morte e riflettendo su di esse alla luce di un brano evangelico e di una preghiera per le comunità ecclesiali che hanno subito la perdita di un loro testimone”.