Diocesi: Catania, domani la Caritas donerà beni alimentari alla Moschea come segno di vicinanza per l’inizio del Ramadan

Domani, alle ore 9.30, in occasione dell’inizio del Ramadan, i volontari della Caritas Diocesana di Catania consegneranno una “sostanziosa donazione di beni alimentari di prima necessità” alla Moschea della Misericordia di piazza Cutelli. All’evento saranno presenti don Piero Galvano e Salvo Pappalardo, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’organismo pastorale dell’Arcidiocesi di Catania, e Kheit Abdelhafid, Imam della Moschea. La donazione della Caritas sarà acquisita e gestita dai volontari della Moschea per essere destinata a quei musulmani che, rispettando il mese sacro dell’Islam, praticheranno l’astensione dal cibo tra l’alba e il tramonto, trovandosi pertanto impossibilitati a consumare i pasti negli orari ordinari della cena che viene quotidianamente preparata e distribuita dai volontari Caritas a partire dalle 18.30 e fino alle 19.30 nei locali dell’Help Center della Stazione Centrale. I beni donati saranno distribuiti dalla Moschea per consentire ai fedeli di consumare i pasti nel corso della sera.