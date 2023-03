Diocesi: Acireale, al via il progetto Caritas “Nessuno escluso” della parrocchia di Aci Platani

Si è svolta domenica 19 marzo nella parrocchia di S. Maria Del Monte Carmelo di Aci Platani (Acireale) la presentazione del progetto “Nessuno escluso”, gestito e coordinato dalla educatrice Emilia Crimaldi della Caritas diocesana. Il progetto è finanziato per l’anno in corso dall‘8×1000 alla Chiesa Cattolica. L’obiettivo, spiegano i promotori, è quello di “combattere la povertà educativa, la dispersione scolastica e favorire l’integrazione di coloro che vivono un disagio socio-economico-familiare e/o a rischio di marginalità ed esclusione sociale. Il progetto “Nessuno Escluso” si propone di accompagnare questi minori in un percorso di crescita individuale, consapevole e responsabile”. Protagonista del progetto è l’oratorio parrocchiale, all’interno del quale troveranno spazio momenti di supporto scolastico, sport ed attività culturali utili a favorire l’assistenza e l’inclusione sociale dei minori sia in campo educativo che in quello formativo. Per don Orazio Tornabene, direttore Caritas, “Occorre porre attenzione sullo sviluppo dei territori ed essere presenti all’interno delle comunità. Sensibilizzare ad ogni livello, promuovere l’inclusione educativa e l’apprendimento cooperativo finalizzati a uno sviluppo umano integrale per tutti sono alla base della nostra missione. Nessuno sia escluso”.