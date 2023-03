Giornalismo investigativo: Premio Morrione, il 23 marzo a Roma la presentazione della dodicesima edizione

Giovedì 23 marzo (ore 12 – Sala A Rai, viale Mazzini 14) a Roma sarà presentata la dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo riservato agli under 30. È promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai e fornisce ogni anno ai finalisti tutti gli strumenti per realizzare un’inchiesta rilevante per la vita politica, sociale, economica e culturale italiana o europea. Il Premio porta il nome di Roberto Morrione, giornalista Rai, fondatore di Rainews24 e di Libera Informazione. Alla conferenza stampa partecipano: Mara Filippi Morrione – portavoce Premio Roberto Morrione; Paolo Petrecca – direttore Rai News 24; Andrea Vianello – direttore Rai Radio1 e Giornale Radio; Roberto Natale – Direttore Rai per la Sostenibilità – Esg; Giuseppe Giulietti – presidente Giuria Premio; Vittorio Di Trapani – presidente Fnsi; Lidia Galeazzo – esecutivo UsigRai; le finaliste e i finalisti della dodicesima edizione; i tutor giornalistici Daria Corrias, Lorenzo Di Pietro, Enzo Nucci, Raffaella Pusceddu, Pietro Suber.

Moderano: Francesca Rizzo – Ufficio Stampa Rai; Marino Sinibaldi – Presidente del Centro per il libro e la lettura. La presentazione si terrà in presenza e su piattaforma Webex. Accrediti: iniziative@rai.it entro le ore 13 di martedì 21 marzo, specificando l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare le modalità per partecipare. Lo streaming sarà sul sito www.rai.it/ufficiostampa.