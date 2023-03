Unitalsi: sabato e domenica prossima la Giornata nazionale. Palese (presidente), “occasione per incontrare tante persone che ancora non ci conoscono”

(Foto: Unitalsi)

È in programma per sabato 25 e domenica 26 marzo la 21ª Giornata nazionale Unitalsi, il più importante evento di sensibilizzazione e promozione organizzato dall’Associazione in piazza in tutta Italia. La manifestazione – viene spiegato in una nota – offrirà l’opportunità di conoscere le attività di volontariato dell’Unitalsi in Italia e all’estero, i progetti di solidarietà come il “Progetto dei piccoli”, dedicato all’accoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri pediatrici oncologici e il calendario delle prossime partenze dei pellegrinaggi a Lourdes, Terra Santa, Fatima, Santiago de Compostela e Loreto.

“Sostienici con un gesto di bontà” è il messaggio che quest’anno accompagnerà la campagna di solidarietà, che avrà ancora una volta come testimonial Flavio Insinna. L’Associazione sarà presente nelle principali piazze italiane con i suoi gazebi, presso i quali, i volontari e le volontarie proporranno, in cambio di un’offerta minima, un nuovo cofanetto, contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 gr di tipologie diverse. Un cofanetto che può diventare dono e offrire nutrimento a chi è in difficoltà; un gesto di umanità – per riprendere le parole di Papa Francesco – per essere lievito nuovo e costruire una Chiesa sempre in fermento.

Per l’emergenza umanitaria causata dal terremoto che ha colpito Turchia e Siria, l’Unitalsi ha deciso che parte delle offerte ricavate della 21ª Giornata nazionale sarà devoluto alla colletta nazionale promossa dalla Cei e dalla Caritas Italiana domenica 26 marzo a favore delle popolazioni colpite dal violento sisma dello scorso 6 febbraio.

“È una giornata importante per la nostra associazione che quest’anno festeggia il 120° di fondazione e si rimette in cammino”, ha sottolineato Rocco Palese, presidente nazionale dell’Unitalsi, aggiungendo che “abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti soprattutto di quanti vogliono e credono in questa Associazione perché continui ad essere vicino alle persone fragili, ammalate e sole. La Giornata nazionale diventa l’occasione per i nostri volontari di incontrare tante persone che ancora non ci conoscono, di raccontare e testimoniare con gioia l’Unitalsi, i suoi progetti di carità, le sue attività di prossimità, di ascolto e le iniziative in atto per l’organizzazione dei pellegrinaggi”.

Nell’ambito della 21ª Giornata nazionale verrà inaugurata Casa Fabrizio Frizzi, la nuova struttura del “Progetto dei piccoli” realizzata a Milano in via Giovanni Amadeo 90, a pochi passi dal santuario della Madonna dell’Ortica, zona Lambrate. Ad un anno dalla posa della prima pietra, venerdì 24 marzo, alle 12.30, si terrà la cerimonia d’inaugurazione alla presenza dell’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, del sindaco Giuseppe Sala e di Carlotta Mantovan Frizzi. Il Santo Padre, per l’occasione, ha inviato un messaggio augurale che verrà letto durante la cerimonia di inaugurazione.

Aderendo alla 21ª Giornata nazionale sarà inoltre possibile sostenere l’associazione e tutti coloro che si affidano all’Unitalsi per andare in pellegrinaggio e per avere aiuto nella vita di tutti i giorni: le famiglie, i bambini, gli anziani, i più bisognosi e chi è solo. Consultando il sito web www.unitalsi.it è possibile conoscere le piazze dove saranno presenti i volontari Unitalsi.