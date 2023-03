Diocesi: Lecce, domani comunicatori in dialogo su “Comunicare oggi al tempo dei social”

Si svolgerà, domani, mercoledì 22 marzo, alle 20, un incontro organizzato dall’Ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi di Lecce, su “Comunicare oggi al tempo dei social”. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di formazione, all’interno del Cammino sinodale diocesano, per gli operatori della pastorale delle comunicazioni. L’incontro sarà tenuto da Maria Vittoria dell’Anna, presidente del Corso di laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università del Salento.

L’ incontro, rivolto a tutti gli operatori pastorali e in particolare, ai sacerdoti, ai giornalisti e agli operatori della comunicazione, permetterà di comprendere meglio le tecniche e il modus operandi, per la gestione dei social media dal punto di vista strategico aprendo scenari legati alla pianificazione funzionale, mirata all’obiettivo della comunicazione. Un momento di dialogo e di confronto in “stile sinodale”: in prospettiva di un “laboratorio aperto” per raccogliere proposte, suggerimenti, e migliorare l’informazione diocesana, la tv, la radio il web e la comunicazione social. Un apporto importante potrà venire da tutti. L’ incontro si terrà presso l’antico seminario di piazza Duomo, a Lecce, nell’aula Giovanni Paolo II.