Diocesi: Avezzano, il 23 marzo il Concerto per la pace dell’Orchestra dei ragazzi raccolta fondi per i terremotati di Aleppo

È in programma per giovedì 23 marzo, alle 18, presso il Teatro dei Marsi di Avezzano, in concomitanza con la Giornata dei missionari martiri, la 13ª edizione del Concerto per la pace, quest’anno sul tema “Il flauto magico secondo l’Orchestra dei ragazzi”.

L’evento sarà occasione – spiegano i promotori – per una raccolta fondi per i terremotati di Aleppo in Siria. L’iniziativa dell’Orchestra dei ragazzi è un progetto dell’Orchestra giovanile della diocesi dei Marsi insieme alle Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della Marsica. Durante lo spettacolo, la partecipazione straordinaria dei ragazzi della Consulta diocesana Acr, che per la prima volta vestiranno i panni degli attori, raccontando la storia dell’opera “Il flauto magico”. Gli arrangiamenti orchestrali sono a cura di Massimiliano De Foglio e Paolo Totti e la regia teatrale è a cura di Mario Fracassi.