Diocesi: Rimini, 25 e 26 marzo torna il Campo Lavoro Missionario per finanziare progetti umanitari nel mondo

Il Campo Lavoro Missionario di Rimini, l’iniziativa di raccolta di oggetti usati e materiali di recupero allo scopo di finanziare progetti umanitari nel mondo, torna con la sua 43ma edizione. L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 marzo, nei sei centri raccolta previsti nella provincia riminese: Rimini Emilia e Rimini Flaminia (piazzale ex Mercato Ortofrutticolo e parrocchia Cristo Re), Riccione (area Luna Park), Santarcangelo (area Campana), Villa Verucchio (piazzale Vecchia Chiesa), Bellaria Igea Marina (parrocchia Santa Margherita), mentre a Cattolica è prevista solo la raccolta porta a porta. È possibile donare indumenti, biancheria, calzature, libri, giocattoli, biciclette, elettrodomestici, oggetti per la casa, batterie al piombo, metalli e carta. Gli organizzatori consigliano di “consegnare i materiali dentro i sacchetti che saranno consegnati oppure dentro gli scatoloni, avendo cura di dividerli per tipologia”. Invece, per impossibilità di smaltimento, non è prevista la raccolta di mobili e legnami, materassi, vetro, tv, frigoriferi, condizionatori, pneumatici, damigiane e bombole del gas. “Il Campo Lavoro è un momento che è entrato nelle case delle famiglie della nostra provincia. – spiega Gabriele Valentini, presidente dell’associazione – E non solo per liberare cantine e soffitte, ma anche per partecipare a tutti quegli eventi collaterali che di anno in anno arricchiscono questo evento di popolo. Spettacoli, laboratori, incontri, sensibilizzazione per i giovani e progetti nelle scuole permettono a ciascuno di conoscere meglio quello che molti definiscono come un evento unico nel panorama delle Diocesi italiane. Anche in questa edizione, il buon risultato che auspichiamo di conseguire è il frutto di una costante collaborazione con altre realtà diocesane che operano a favore degli ultimi. Abbiamo imparato che solo con il coinvolgimento di tanti, ognuno con la propria peculiarità, è possibile raggiungere obiettivi importanti”. Lo scorso anno l’iniziativa ha permesso di raccogliere 174.450 euro, destinati a 15 progetti umanitari in 11 Paesi, gestiti da missionari riminesi. Per informazione e contatti: www.campolavoro.it