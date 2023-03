Vittime delle mafie: Fontana, “ricordare il loro sacrificio significa riaffermare quotidianamente i valori di legalità, giustizia e solidarietà”

“In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, desidero rinnovare le espressioni della più sentita vicinanza alle mamme, ai papà e a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari. Ricordare il sacrificio di coloro ai quali la ferocia della criminalità organizzata ha strappato la vita significa riaffermare quotidianamente i valori di legalità, giustizia e solidarietà, che sono alla base del nostro sistema democratico e della convivenza civile”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.