Rinnovamento Spirito Santo: Rimini, dal 22 al 25 aprile la 45ma Convocazione nazionale con i cardinali Zuppi, Tagle e Grech

Dopo tre anni di assenza, causata dalla pandemia (l’ultima edizione in presenza si svolse nel 2019), ritorna quest’anno, nella sua formula tradizionale, la Convocazione nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, giunta alla sua 45ma edizione. Dal 22 al 25 aprile si ritroveranno nella Fiera di Rimini gli aderenti al movimento ecclesiale per seguire un programma fitto di eventi che vedrà, tra gli altri la presenza dei cardinali Zuppi, Tagle e Grech e dei Vescovi Garza Madero e Anselmi. Ci sarà, inoltre, il passaggio di consegne dal Comitato Nazionale di Servizio uscente al nuovo. Tema della Convocazione “Vogliamo vedere Gesu!” (Gv 12, 21): è Lui che passa beneficando e risanando” (At 10, 38). L’evento vivrà un’anticipazione dal 24 al 26 marzo, con l’Assemblea Nazionale elettiva chiamata a rinnovare gli Organi pastorali di servizio per il quadriennio 2022-2025. Saranno eletti il nuovo Presidente, il nuovo Coordinatore, il nuovo Direttore e il nuovo Comitato Nazionale di Servizio. La prima sessione, nel pomeriggio di sabato 22 aprile, dopo l’accoglienza, la preghiera comunitaria carismatica con l’Atto di affidamento a Maria e la lettura dei messaggi di saluto, verrà aperta dalla relazione sul tema: “Camminate secondo lo Spirito” (Gal 5, 16), a cura di Mario Landi, Coordinatore nazionale uscente del RnS. La Messa sarà presieduta da mons. Nicolo Anselmi, Vescovo di Rimini. La giornata di domenica 23 aprile vedrà una Liturgia penitenziale e le confessioni sacramentali; quindi, la monizione spirituale sul tema “Vogliamo vedere Gesu!” (Gv 12, 21) dettata da Salvatore Martinez, Presidente uscente del RnS. Nella sessione pomeridiana si terrà il passaggio di consegne dal Comitato Nazionale di Servizio uscente al nuovo, sul tema: “Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi… tenendo continuamente presente l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità… Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui” (2 Ts 1, 2-4): il momento sarà guidato da don Michele Leone, Consigliere spirituale nazionale del RnS. Sempre domenica 23 aprile porterà il suo messaggio il card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei. Lunedì 24 aprile, dedicato alla missione evangelizzatrice, parlerà mons. Jose Manuel Garza Madero, Vescovo ausiliare di Monterrey, seguirà la Preghiera ecumenica per la Pace nel mondo. La Messa sarà celebrerà dal card. Luis Antonio Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Nella giornata conclusiva, martedì 25 aprile, aperta come sempre dalla preghiera comunitaria carismatica, sarà il nuovo Direttore nazionale a dare le comunicazioni sulla vita del Movimento in vista dei prossimi mesi. La relazione conclusiva sarà tenuta dal nuovo Presidente e dal nuovo Coordinatore nazionale eletti. La Messa finale sarà presieduta dal card. Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. “Dopo tre anni di assenza, concluso il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia – dichiara Martinez – si ritorna a Rimini per vivere un’esperienza ecclesiale e carismatica unica, per essere protagonisti di intensi momenti di preghiera e di evangelizzazione, di gesti comunitari e di testimonianze davvero speciali. È ancora tempo di Rinnovamento, perché è sempre il tempo dello Spirito! Sarà bello salutare e accompagnare i nuovi responsabili del Rinnovamento che, a partire dalla Convocazione, proseguendo sino al periodo autunnale, assicureranno uno storico ricambio generazionale”. Come nelle passate edizioni, saranno organizzati il Meeting Baby e il Meeting Bambini e Ragazzi. L’emittente Radio Maria (www.radiomaria.it) seguirà in diretta l’evento. Ogni ulteriore informazione è disponibile nel sito www.rinnovamento.org e nei canali Social del RnS.