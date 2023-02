Ue: Team Europe, 313 milioni di euro per l’istruzione dei bambini in situazione di crisi. “Non lasciare indietro nessuno”

La Commissione europea e gli Stati membri dell’Ue, in qualità di Team Europa, si sono impegnati oggi a investire 313 milioni di euro in Education Cannot Wait, il Fondo globale delle Nazioni Unite “che fornisce ai bambini vulnerabili colpiti dalla crisi un sostegno educativo immediato e a lungo termine”. L’Unione europea e Education Cannot Wait “lavorano entrambe – si legge in un comunicato di Bruxelles – per promuovere l’accesso a un’istruzione di qualità per i bambini più trascurati e cercano di rendere più efficaci e sostenibili gli investimenti nell’istruzione colmando il divario tra azioni umanitarie e azioni di sviluppo, in linea con gli impegni presi in sede Vertice sulla trasformazione dell’istruzione”. Jutta Urpilainen, commissaria per i partenariati internazionali, dichiara: “Sono molto orgogliosa che Team Europe sia il principale contributore all’iniziativa Education Cannot Wait. L’Ue si impegna a investire di più e meglio nell’istruzione, anche in contesti di emergenza e di crisi. Education Cannot Wait è un partner chiave per raggiungere i 222 milioni di bambini colpiti dalla crisi in tutto il mondo”. Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič aggiunge: “L’Unione europea sostiene con forza l’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità in un ambiente sicuro e protetto per tutti; sosteniamo l’istruzione, in qualunque contesto”.