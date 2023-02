Diocesi: Terni, tutti i vincitori del Premio San Valentino 2023

(foto Istess Terni)

Sono stati annunciati ufficialmente il 14 febbraio al Cenacolo San Marco di Terni, i vincitori della seconda edizione del Premio San Valentino, assegnato dall’Istess-Istituto di studi teologici e storico-sociali a opere e figure che si siano impegnate nella valorizzazione della figura di Valentino da Terni o dei valori di cui è portavoce come matrimonio, famiglia, spiritualità, relazioni, solidarietà, pace. I vincitori dell’edizione 2023 sono: Valentina Farinaccio per la letteratura, Giuseppe Cassio per la storia, Giuseppe Ferraro per la filosofia, Lilia Sebastiani per la teologia, Paola Boscaini, Bruno Prosdocimi, Mark Kostabi e il Lions Club “San Valentino” per l’arte, il Centro culturale Valentiniano per il teatro, Francesco Bruni per il cinema, Cristiana Pegoraro per la musica, Luciano Moia per la comunicazione e Anna Fiscale per l’economia. Il programma della manifestazione Valentine Fest, prevede per domani, venerdì 17 febbraio, la giornata dedicata a Peynet e al Salone internazionale dell’umorismo di Bordighera: alle 18 presentazione al Cenacolo San Marco del libro “Palme, datteri e risate” di Paola Biribanti e alle 21 la proiezione del film “Il giro del mondo degli innamorati di Peynet” di Cesare Perfetto. Nel Cenacolo San Marco è inoltre possibile visitare la mostra “Il Santo senza volto” che raccoglie immagini di san Valentino realizzate da artisti e fotografi.