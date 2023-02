Commissione Ue: tutelare l’Unione da interferenze straniere, consultazione pubblica su iniziativa “Difesa della democrazia”

La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sull’iniziativa “Difesa della democrazia” per tutelare l’Ue dalle interferenze straniere. La consultazione, in tutte le lingue dell’Ue, resterà aperta fino al 13 aprile 2023. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. L’iniziativa era stata annunciata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. La Commissione Ue presenterà l’iniziativa “Difesa della democrazia” prima dell’estate 2023. Il testo comprenderà “un’iniziativa legislativa concreta per proteggere le nostre democrazie da entità finanziate da o legate a Paesi terzi e che esercitano attività economiche nell’Ue che possono avere un impatto sull’opinione pubblica e sulla sfera democratica”, spiega la Commissione. L’obiettivo è anche promuovere “elezioni libere ed eque, a rafforzare la società civile, l’impegno civico e rivedere le misure già adottate a livello Ue per il Piano d’azione europeo per la democrazia”.