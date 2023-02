Papa Franecsco: telegramma di cordoglio per incidente stradale a Panama

“Profonda tristezza” nell’apprendere la notizia dell’incidente stradale avvenuto ieri a Panama, a causa di un autobus precipitato in un dirupo. Ad esprimerla è il Papa, tramite un telegramma inviato dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, al vescovo della città, il card. José Luis Lacunza Maestrojuán. Papa Francesco – si legge nel telegramma in spagnolo – “ha appreso con profonda tristezza la notizia dell’incidente in un autobus, avvenuto della zona di Gualaca, e nel quale hanno perso la vita vari migranti, mentre altri sono stati feriti”. Il Santo Padre, inoltre, “si unisce al dolore dei familiari e degli amici dei defunti e prega per il pronto ristabilimento dei feriti”. A bordo dell’autobus, diretto in Costarica, c’erano 66 persone, 39 delle quali hanno perso la vita.