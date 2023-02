Scuola: Save the Children, raccolta solo la metà dei fondi necessari per promuovere l’istruzione nelle emergenze

Nella conferenza di alto livello per il finanziamento del Fondo “Education Cannot Wait”, svoltasi oggi a Ginevra, Save the Children comunica che sono stati raccolti 826 milioni di dollari, poco più della metà dell’obiettivo di 1,5 miliardi di dollari necessari per aumentare l’accesso all’istruzione in alcune delle peggiori crisi umanitarie del mondo. Un punto di partenza ed uno sprone per coinvolgere altri donatori, come l’Italia che è tra i Paesi donatori di Ecw, con la dichiarazione pubblica d’impegno a sostenere il fondo con 2 milioni di euro. Un argomento quanto mai attuale come in questo periodo segnato dal terremoto che ha colpito Turchia e Siria, che ha bloccato l’educazione di milioni di bambini a causa di migliaia di edifici danneggiati e distrutti, comprese case e scuole. Save the Children annuncia lo stanziamento di 7 milioni di dollari per finanziare interventi di sostegno all’istruzione come risposta all’emergenza in Siria, già duramente colpita da 12 anni di conflitto con oltre 2 milioni di minori che non hanno frequentato la scuola dall’inizio di quest’anno, e chiede ai leader mondiali di stanziare le risorse necessarie alla risposta educativa.